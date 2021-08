Tamim bin Hamad Al Thani, fratello dell'emiro del Qatar proprietario del PSG (Khalifah Bin Hamad Al-Thani), ha twittato in maniera chiara ed equivocabile, qualcosa che nel calciomercato si vede molto raramente, circa la fine delle trattative tra Lionel Messi e il Paris Saint-Germain per il clamoroso trasferimento del fuoriclasse argentino da Barcellona alla capitale francese: "La trattativa è conclusa, poi arriverà l'annuncio".

L'ufficialità di Messi al PSG, insomma, è attesa per questo weekend: da questa mattinata alla serata di domani, prepariamoci a vivere l'annuncio epocale. Si tratterebbe di un biennale con opzione per il terzo, per uno stipendio di circa 30 milioni a stagione, in stile Cristiano Ronaldo (che così dovrebbe restare alla Juventus).

Ecco quanto guadagnava prima Messi al Barça