L'erede di Angel? Lapotrebbe averlo già trovato. Secondo la stampa spagnola, il club bianconero ha messo nel mirino, promessa dell'che gioca nel ruolo di esterno destro, esattamente come il Fideo. Figlio di una coppia ghanese integratasi nel Paese iberico grazie al fondamentale aiuto della Caritas locale, il giovane talento è nato ail 12 luglio 2002, otto anni dopo il fratellocon cui condivide la maglia dell'ostinata e "romantica" squadra basca (quest'ultimo è balzato agli onori delle cronache sportive perché non salta una gara ufficiale dall'aprile 2016, nè per infortunio nè per squalifica, con una striscia di ben 239 partite consecutive).Al fratello, Nico è accomunato anche dai primi passi della carriera: inizio nell', l'altra formazione di Pamplona, poi, squadra B dell'Athletic e infine il grande salto. Il 20enne, come anticipato, è un', ma per lui non sembra da escludere un futuro da centravanti, sempre sulle orme di Inaki. Il suo bottino stagionale, ad oggi, parla di, che gli sono valsi anche la convocazione in: quella spagnola, a differenza del fratello che invece ha scelto il Ghana, quasi a richiamare l'inusuale esperienza della coppia Jerome e Kevin-Prince. Tornando ancora a Nico, il suo contratto con l'Athletic Bilbao è in scadenza il: a "intimorire" le sue pretendenti la, che potrebbe complicare non poco un'eventuale trattativa. La Juve, comunque, rimane alla finestra, pronta a cogliere una potenziale occasione.