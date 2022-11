Nell'edizione odierna de Il Foglio vengono riportate alcune dichiarazioni di un azionista Exor, nonché membro della. Non viene reso noto il nome, ma le bordate fioccano: "Fare il presidente della Juventus va bene per 5 anni, come fece suo padre, ma a farlo a vita diventi un Lotito qualsiasi", si legge. "In questi dieci anni abbiamo messo quasi 500 milioni. Mezzo miliardo."Se ci fosse una buona offerta,E per cosa? Per darli ai calciatori? O ai procuratori? Per dare 14 milioni di stipendio annuo ad Allegri?". Il calcio, nell'idea dell'intervistato, è oramai roba "per emiri del Qatar".