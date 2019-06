Secondo quanto scrive questa mattina Il Secolo XIX, il club rossoblù starebbe pensando di riportare in Italia una vecchia conoscenza del nostro calcio, quel Mauricio Isla già ammirato in Serie A con le maglie di Udinese, Juventus e Cagliari. Il laterale cileno, 31 anni, è attualmente in forza al Fenerbahce in Turchia ma non disdegnerebbe un rientro nel nostro Paese dove è seguito con estremo interesse anche dalla Fiorentina. A ribadirlo è anche Calciomercato.com, che sottolinea come il rientro in Italia del cileno sia praticamente una forte volontà del giocatore. Che sì, in Serie A si è trovato alla perfezione. Molto meno alla Juve. Questione di pressione, stando alle sue parole.