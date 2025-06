Il Flamengo di Wesley eliminato sotto gli occhi di Comolli: com'è andata la gara del terzino

Il Flamengo saluta il Mondiale per Club dopo la sconfitta contro il. I brasiliani perdono 4-2 dopo una gara molto combattuta, soprattutto a livello fisico: tante ammonizioni e diversi falli commessi da entrambe le parti, con i bavaresi che erano passati in doppio vantaggio dopo appena 10 minuti.Tra gli osservati speciali del match, però, c'era Wesley, terzino sinistro rossonero. In tribuna a Miami, infatti, c'era proprio il direttore generale della Juventus Damien Comolli , presente per prendere appunti e iniziare a costruire qualche idea sul classe 2003, che piace anche alla. Nei giorni scorsi, il ds del Flamengoha annunciato che servirannoper strapparlo al club brasiliano.

Flamengo, la partita di Wesley: i numeri

Minuti giocati: 90

90 Tocchi: 68

68 Passaggi riusciti: 28/31 (90%)

(90%) Duelli a terra (vinti): 18 (8)

18 (8) Duelli aerei (vinti): 1 (0)

1 (0) Tackle totali: 6

6 Dribbling subiti: 4

La sua gara è stata complessivamente positiva, con tanta spinta sulla corsia di destra, un assist sfiorato e un intervento molto rischioso, graziato con un cartellino giallo dall'arbitro., che ha avuto modo di osservare uno dei potenziali nuovi acquisti per la difesa. Durante la partita, Wesley è stato tra i più precisi nei passaggi, nonostante due clienti tutt'altro che semplici da affrontare come. Di seguito i numeri della sua gara (dati Sofascore).





