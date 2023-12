Dal momento dell’infortunio, al ritorno in campo, alle prime partite da titolare, fino al primo gol in Serie A. Parliamo del dottore fisioterapistache fa parte dello staff personale diDopo la rete contro il Lecce, lo abbiamo intervistato per farci raccontare le emozioni dopo il lungo calvario, ma anche tutto il percorso che ha portato al ritorno in campo dopo il grave e “raro” infortunio che lo ha colpito.“È stata una sensazione di realizzazione! La sensazione che tutto lo sforzo, la dedizione, l’impegno, la professionalità e il duro lavoro di entrambe le parti stiano generando risultati e siano stati raggiunti.”., un ottimo giocatore, soprattutto molto intelligente e che ha avuto la sensibilità per riconoscere il momento ed è stato un bellissimo gesto. Sono amici ed è stato certamente gentile fare un regalo affinché Kaio potesse segnare il gol”.“La riabilitazione dopo il grave infortunio è stata un percorso lungo. Per il recupero stesso e per tutto il lavoro finalizzato a non avere altri infortuni dopo il lungo periodo di inattività. È stato un infortunio raro nel mondo del calcio e abbiamo cercato ogni possibile risorsa per la riabilitazione. Ho potuto lavorare al fianco della Juventus con cui abbiamo cercato le condizioni migliori, abbiamo lavorato insieme ma sempre al fianco di Kaio Jorge affinché potesse superare gli ostacoli.Innanzitutto, dopo l’intervento, abbiamo controllato l’edema, abbiamo valutato e acquisito range di movimento avendo sempre cura di evitare l’inevitabile perdita di massa muscolare, mantenendo il più possibile il tono muscolare per ridurre al minimo i problemi. Successivamente, abbiamo lavorato sull’aumento della massa muscolare verso il progressivo ritorno in campo. Oltre alla parte fisica, ero preoccupato di lavorare su quella psicologica in modo che tutto si tenesse insieme.. La sua dieta è regolamentata e anche questo ha aiutato molto”.“La riabilitazione stessa. Il tempo,. Aumentare la massa muscolare e bilanciare la forza rispetto agli altri è stata una grande sfida che siamo riusciti a superare. Abbiamo utilizzato anche attrezzature all’avanguardia, sono stati necessari diversi aggiustamenti prima di trovare il bilanciamento”.“Posso fare un esempio, l’ultima partita giocata da titolare.. Il lavoro è costante per mantenere e migliorare le prestazioni. Dal pre-allenamento, al controllo del carico fino agli esercizi di recupero, siamo sempre concentrati sulla migliore strategia”.“Ci hanno accolto tutti molto bene,che mi hanno permesso di inserirmi nel gruppo, cercando di aiutare nel miglior modo possibile. Lo staff ha capito chiaramente la necessità di un lavoro personalizzato con Kaio e questa sensibilità è stata fondamentale affinché l’atleta potesse tornare ad allenarsi in maniera eccellente e, di conseguenza, essere titolare in queste ultime partite. Il mio ringraziamento va a tutti coloro che ci hanno permesso di poter lavorare al meglio”.Ha resistito bene al minutaggio che si alza e sta dimostrando a tutti noi il valore e le qualità che possiede, aiutando i compagni e tutta la squadra”.“Sarà un’altra partita importante e siamo sicuri che Kaio, se ne avrà l’opportunità, mostrerà le sue qualità ed enormi potenzialità. Spero che presto, dopo aver fatto un’ottima stagione con il Frosinone, così come è cominciata, possa fare”.