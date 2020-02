Voleva suo papà. Le lacrime del figlio di Szczesny si sciolgono nella richiesta più semplice e normale di tutte: quella di un figlio che continua a chiedere di suo padre, che lo prenda in braccio e che magari lo riporti con sé, lontano dal caos dello stadio e nel caldo degli spogliatoi. E' quanto accaduto al termine di Juve-Brescia, con Tek che si è precipitato in zona tribuna: c'erano sua moglie e il piccolo, preso in braccio e accompagnato dentro. Non prima di un bacio a entrambi...