Dopo il terribile malore che ha colpito l'ex portiere della Juve Stefano Tacconi, tutto il mondo del calcio e dello sport in generale è stato catapultato in uno stato di apprensione generale, con la speranza che tutto possa risolversi al più presto per il meglio. A tenere tutti aggiornati sulle sue condizioni ci sta pensando quotidianamente suo figlio Andrea, come si evince dall'ultimo post condiviso sul suo accoun Facebook, in cui tranquillizza tutti sull'esito della seconda Tac.



'Anche la seconda Tac di questa sera è andata bene, nessun riscontro negativo. Avanti così'.