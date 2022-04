Attraverso una storia pubblicata sul suo account Instagram, il figlio dell'ex allenatore della Juve Andrea Pirlo (Nicolò), ha voluto spiegare quanto accaduto dopo alcuni commenti che erano stati pubblicati da un profilo falso.



'È successa una cosa che mi ha preoccupato molto di cui molti giornali stanno parlando, quindi voglio fare queste storie per spiegare. Un mio profilo fake su Twitter ha fatto dei commenti sulla Juve e su mio padre. Dato che i giornali di mezza Italia lo stanno repostando volevo rassicurare tutti: non è il mio profilo. Ho le mie opinioni calcistiche e come ogni appassionato sono libero di dare la mia opinione. Ma il mio mondo è la moda. Smettete di mettermi in bocca argomenti che non mi interessano e concentratevi sul mio brand'.