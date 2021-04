La Juventus ha delle Academy di bambini e ragazzi sparse in tutto il mondo. Una anche a Los Angeles, co-fondata con Alessandro Del Piero che vive da quelle parti. Tra i talenti di questa Academy californiana che sognano un giorno di far carriera nel mondo del calcio c'è anche un... figlio d'arte molto speciale: il 15enne David Banda, nato in Malawi e adottato quando aveva poco più di un anno da Madonna e Guy Ritchie. Dopo tre anni nelle giovanili del Benfica, David è tornato negli USA dove, con la maglia bianconera indosso, spadroneggia fisicamente rispetto ai coetanei.