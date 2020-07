Il figlio di Cristiano Ronaldo nei guai. Cristiano junior è infatti finito nel mirino della critica per aver guidato una moto d'acqua a Madeira, durante una giornata passata al mare con la famiglia. Per poter guidare il mezzo, infatti, serve una patente apposita e si deve essere maggiorenni, mentre il figlio di Ronaldo ha solo 10 anni. Secondo quanto riferito dal Sun per le persone che guidano questo tipo di mezzi senza licenza le multe possono variare da 13mila a 67mila dollari. Elma Aveiro, sorella di CR7, ha rimosso il video che aveva pubblicato su Instagram dove si vede Cristiano junior guidare la moto d'acqua.