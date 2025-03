Il figlio di Buffon spiega la scelta Repubblica Ceca: la reazione di Gigi

Louis Thomas, figlio di Gianluigie Alena, è stato convocato per la seconda volta nell’Under 18 della Repubblica Ceca. Dopo il debutto a febbraio, parteciperà a un torneo amichevole in Portogallo contro la squadra di casa, l’Inghilterra e la Francia.Cosa significherebbe per lui affrontare un’eventuale sfida contro l’Italia? «Sono nato e cresciuto in Italia, ma penso che per essere un professionista al 100% e svolgere al meglio il mio lavoro, ogni partita debba essere importante per me, che sia contro l’Italia o qualsiasi altra nazionale», ha dichiarato al sito della Federcalcio ceca. L’ala sinistra 17enne, attualmente in forza alla Primavera del Pisa, ha esordito in prima squadra la scorsa settimana.

La sua prima convocazione con l’Under 18 ceca ha destato grande interesse. «Ero molto contento e anche curioso di conoscere la diversa cultura calcistica» ha raccontato Louis Thomas, che si è ambientato rapidamente. La decisione di accettare la chiamata non è stata semplice: «Ho parlato con la mia famiglia e insieme abbiamo deciso che sarebbe stato meglio per la carriera calcistica e per il mio sviluppo come giocatore giocare per la Repubblica Ceca».Pur avendo scelto autonomamente, ha avuto il sostegno dei genitori: «Mia madre era ovviamente molto felice. Ma anche mio padre era emozionato perché era la mia prima chiamata in nazionale». È stato proprio Gianluigi Buffon a consigliargli di dare priorità alla Repubblica Ceca.Adattarsi non è stato immediato: «Non parlo ancora molto bene il ceco, ma ho iniziato a impararlo dedicandoci circa 10 minuti al giorno».Ora il giovane Buffon è «grato» al ct Václav Jílek e ai suoi compagni. Il suo obiettivo è guadagnarsi un posto stabile in squadra e contribuire alla qualificazione della Repubblica Ceca all’Europeo Under 19 in autunno.