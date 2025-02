Il figlio di Buffon sceglie la Repubblica Ceca: la rivelazione dell'ex portiere e il ruolo di Nedved

Una decisione inaspettata, che fa effetto solo a pronunciarla: Louis Thomasgiocherà con la Nazionale Under 18 della. Il giovane attaccante del Pisa, classe 2006, ha accettato la convocazione del CT Vaclav Jilek e parteciperà al raduno in vista delle partite di marzo.Il figlio di Gigi, portiere che ha scritto la storia della Nazionale italiana, si è messo in luce nella Primavera del club toscano, segnando 4 gol in 19 partite. Tuttavia, non ha ancora esordito con la prima squadra, nonostante una convocazione in panchina lo scorso febbraio contro il Cesena sotto la guida di Pippo Inzaghi.

Le ragioni della scelta di Buffon Jr

La sua scelta ha suscitato curiosità: perché il figlio di una leggenda azzurra ha deciso di rappresentare la Repubblica Ceca? Gigi Buffon ha spiegato i motivi dietro questa decisione.Il primo fattore è stato il corteggiamento della federazione ceca, guidato da due figure di spicco: Pavel Nedved e Karel Poborsky. Entrambi ex campioni, il primo compagno di squadra di Buffon alla Juventus, il secondo suo avversario in Nazionale, hanno lavorato per mesi con discrezione, convincendo il giovane Louis Thomas:"Lui parla tre lingue, compreso il ceco, ma non è questo il punto.sono stati molto carini e mai invadenti. Per otto mesi lo hanno seguito con attenzione, senza assillarlo", ha spiegato al Corriere della Sera Gigi Buffon, oggi team manager dell'Italia.Ma c’è anche un altro motivo. Secondo Buffon senior, la scelta della Repubblica Ceca offre al figlio un ambiente più sereno: "In Italia avrebbe avuto il peso del cognome sulle spalle, con pressioni e aspettative altissime. Così può crescere con più tranquillità. E un domani, se vorrà, potrà sempre scegliere l’Italia".