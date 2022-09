Dal sito ufficiale dellaI tre gol messi a segno fin qui in Serie A dai brianzoli portano tre firme diverse: Stefano Sensi, Andrea Colpani e Dany Mota Carvalho. Quest'ultimo è un ex bianconero: 24 presenze e 8 gol per lui con la Juventus Under 23 (ora Juventus Next Gen), con cui ha vinto la Coppa Italia di Serie C, primo storico trofeo per una seconda squadra in Italia.Il giocatore più utilizzato fin qui, portiere a parte, è Samuele Birindelli, che ha giocato 474 dei 540 minuti a disposizione. Figlio d'arte, suo papà, Alessandro Birindelli, ha indossato la maglia della Juventus dal 1997 al 2008, vincendo quattro scudetti, tre Supercoppe e una Coppa Intertoto, oltre al campionato di B. Birindelli è anche il giocatore del Monza ad aver effettuato più cross (27), mentre quello ad aver seguito più passaggio è Stefano Sensi (324).