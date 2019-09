Il "Fifa Best", premio vinto da Leocome miglior giocatore del 2019 sta diventando sempre più un caso. Dopo le clamorose dichiarazioni arrivate dall'),negano di aver dato il loro voto all'argentino come è comparso sul sito dell Fifa: "Non ho mai votato per Messi - ha scritto su Facebook il capitano del Nicaragua Juan- La Fifa dice di avermi mandato il link per votare via mail, ma in realtà non ho ricevuto nulla e non ho potuto votare".- Situazione simile capitata all'allenatore del Sudan Zradvko, che ha sì votato, ma non per Messi. Ha postato una foto sui social con i suoi voti per