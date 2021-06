Andrea Pirlo si trova senza una panchina dove allenare in seguito alla fine del suo rapporto con la Juventus. Quale sarà il suo futuro? Si era parlato del Sassuolo, che poi si è orientato verso altri nomi. Sky Sport ci informa che il Fenerbahce ha tentato l'ex giocator e allenatore bianconero con un'offerta allettante. Ma la risposta di Pirlo, che ha con la Juve un contratto ancora per una stagione a 1,8 milioni di euro di stipendio, è stata però negativa. Niente Turchia per il momento.