L’Argentina vola sulle ali dell’entusiasmo ai quarti di finale, nel frattempo Paulo Dybala gioisce da lontano, precisamente da Miami. Qui sta trascorrendo le vacanze rispettando un programma di allenamento, con un occhio rivolto a Messi e compagni e l’altro alla Juventus. Perché è da qui che deve arrivare la chiamata più importante per il suo futuro, essendo lui in scadenza di contratto nel 2022 e uno dei casi più spinosi in casa bianconera.



RONALDO E IL BIVIO - Dal ritorno di Massimiliano Allegri, la Joya ha guadagnato posizioni, il livornese punta sull’argentino e vorrebbe confermarlo a lungo termine, ma la Juve deve pur sempre rispettare un equilibrio finanziario, ancor di più in epoca Covid-19. In sintesi, serve una cessione, problematica che verrebbe risolta nel caso in cui Cristiano Ronaldo decida di lasciare Torino. In ogni caso, prescindendo dall’ingombrante fattore CR7, Dybala è in attesa per il suo futuro. Come riporta Calciomercato.com, il bivio presenta due alternative: rinnovare il contratto oppure sposare un nuovo progetto, spiegando le ali lontano dalla Vecchia Signora, che vuole scongiurare il rischio di perderlo a zero. COSA SUCCEDERÀ – La cronaca degli eventi per il prolungamento del contratto e ferma da tempo. Prima che la trattativa entrasse in una fase di pieno stallo, la Juve si era spinta fino a 10 milioni di euro di ingaggio, bonus inclusi. Dybala, che adesso ne percepisce 7,3, ha sempre chiesto almeno 12 milioni. Lui è in attesa di una chiamata, che questa volta arriverà da Federico Cherubini, sicuramente prima di metà luglio, quando inizierà il ritiro della Juve e Allegri vorrà una squadra già impostata per la prossima stagione.