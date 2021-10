Romagnoli ha sempre risposto presente quando è stato chiamato in causa da Pioli, accettando di finire dietro nelle gerarchie a Kjaer e Tomori, e sa che in una stagione così intensa può essere prezioso. Nella sua testa c’è l’ambizione di essere ancora protagonista di un progetto chiaro, stimolante e che sta riportando il Milan a un livello di competitività molto elevato, così ha aperto alla possibilità di rinnovo. Ma... il Milan non può più garantirgli i 6 milioni di euro netti, con Maldini e Massara che potrebbero offrire la metà. Intanto,E i recenti attacchi mediatici nei confronti del Milan hanno suscitato grande fastidio nei piani alti del club rossonero. Rinnovo in salita.