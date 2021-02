4







di Luca Bedogni

Molti di noi, durante la semifinale di Coppa Inter-Juve, sono rimasti colpiti dalla mossa di Pirlo ‘Kulusevski a uomo su Brozovic’. Non si può certo dire che non abbia funzionato. Per alcuni, tuttavia, questo compito pare abbia limitato l’estro del giovane svedese, colpevole (ad esempio secondo la rosea) di non essere mai andato al tiro. Il peggiore dei bianconeri, ho letto esterrefatto. Io credo invece che sia stato uno dei migliori, l’uomo-chiave del bel primo tempo bianconero. L’uomo che ha permesso alla Juve di giocare dentro la struttura e dentro le folate di pressing degli uomini di Conte. Cosa che non era riuscita alla Juventus in campionato, nel primo scontro diretto della stagione fra le due contendenti al titolo.