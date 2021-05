Tra le ipotesi per il dopo Pirlo sulla panchina della Juventus c'è anche il nome di Zinedine Zidane che dovrebbe lasciare la panchina del Real Madrid. Negli ultimi giorni il nome del francese sembra sempre più caldo, e se dovesse arrivare davvero la Juve potrebbe usufruire anche del Decreto Crescita: in quel caso, secondo La Gazzetta dello Sport, lo stipendio lordo dell'allenatore non andrebbe oltre i 18 milioni di euro.