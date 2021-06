In questi giorni stanno circolando delle voci secondo le quali Miralem Pjanic potrebbe tornare alla Juventus dopo la prima - e forse ultima - stagione negativa al Barcellona. Il bosniaco è l'alternativa a Locatelli nelle richieste di mercato di Allegri, ma l'affare potrebbe essere frenato dall'alta valutazione del bosniaco, che gli spagnoli hanno pagato 60 milioni di euro un anno fa. La soluzione, eventualmente, potrebbe essere un ritorno in bianconero in prestito.