La Gazzetta dello Sport ha analizzato il possibile scenario futuro di Paul Pogba, sempre nel mirino della Juventus che in estate potrebbe fare un nuovo tentativo per riportarlo a Torino. E' un'idea che potrebbe prendere corpo dopo l'arrivo di Massimiliano Allegri, perché Pogba vuole andare via dal Manchester United e tornerebbe di corsa a Torino, a maggior ragione visto l'ottimo rapporto con il nuovo allenatore della Juventus.