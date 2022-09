Le squadre titolate di solito sono in rodaggio. Quelle di "seconda fascia" arrivano più preparate, contano meno impegni e atleticamente sono più pronte. Quest'anno poi, fra tournée, inizio anticipato, partite ogni tre giorni, è ancora più complicato. Si ripetono gli infortuni e ancora nessuna delle candidate allo scudetto o ai primi quattro posti, ha convinto del tutto. Un giorno il Milan è una grande squadra poi pareggia a stento col Sassuolo; l'Inter si fa strapazzare dalla Lazio che impatta a Genova, il Napoli rischia di perdere col Lecce, la Roma (capolista) non tocca palla per cinquanta minuti con la Juve.E la Juve? La Juve va a singhiozzo: bene, benino, male. Però, nei suoi confronti, c'è un'attenzione speciale dovuta al fattore Allegri. Se gioca bene ma non vince (vedi con la Roma) è criticata; se gioca male, ma prende i tre punti pure.Fra gli allenatori delle squadre di punta l'allenatore labronico è il meno amato. Inutile ricordare i fasti passati: gli si rimprovera, con una certa ragione, di non dare un gioco alla squadra, di non avere uno straccio di schema e, in sostanza, di praticare un cinismo spuntato perché non porta grandi risultati.Dopo l'ennesima partita grigia con uno Spezia, che ha corso in lungo e in largo (pochi pericoli per la porta bianconera, però) ci si chiede non solo cosa possa accadere a Firenze, ma soprattutto a Parigi. Ripetuto che nessuna delle prime sembra in condizione ottimale, è l'idea che l'allenatore juventino abbia, appunto, poche idee a far pendere la bilancia verso il pessimismo.Un buon tempo contro la Roma, con smarcamenti a centrocampo e verticalizzazioni, ha lasciato spazio al solito spaesamento in fase di costruzione: a chi passare la palla? Per un Miretti bravo e coraggioso, si contano Locatelli confusi, Cuadrado pasticcioni, Rabiot (non fra i peggiori) a corsa libera, Alex Sandro prevedibili e attaccanti isolati.