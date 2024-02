Un titolo allarmante fa eco sugli scaffali delle edicole questa mattina: "Elkann offshore: sono 900 i milioni tracciati all’estero".Secondo le investigazioni, una società offshore è già stata individuata, con fondi pari a 500 milioni di euro attribuiti a John Elkann e almeno altri 400 milioni che potrebbero essere collegati ai suoi fratelli. Queste società fiduciarie, sparse in paradisi fiscali, potrebbero contenere prove in merito alle affermazioni di Margherita Agnelli, madre degli Elkann, secondo cui è stata ingannata nel 2004 riguardo alla sua parte di eredità.Il quadro si complica ulteriormente con la morte di Marella Caracciolo nel febbraio 2019, moglie di Gianni Agnelli. Nonostante fosse residente in Svizzera dagli anni '70, gli ultimi anni li trascorse principalmente a Torino. Gli investigatori sospettano che la residenza svizzera potesse essere fittizia, agevolata anche da John Elkann, che si occupava dell'assistenza alla nonna.Nel corso del 2019, Elkann risulta in possesso di beni all'estero presumibilmente derivanti dall'eredità di Marella, mentre situazioni simili emergono dalle dichiarazioni fiscali dei suoi fratelli Lapo e Ginevra. Elkann ha dichiarato anche redditi tramite società estere, tra cui Blue Dragons e Dancing Tree Ag. La sua dichiarazione è stata presentata tardi, il 31 ottobre 2023, subito dopo un'ispezione della Guardia di Finanza presso una fiduciaria indicata da Margherita Agnelli.Durante l'ispezione, sono state trovate disposizioni bancarie riguardanti Bundeena Consulting Inc. B.V.I., una società di cui Marella era beneficiaria, costituita nel luglio 2004 nelle Isole Vergini Britanniche. Questa società è collegata al family office Tremaco Trust Reg, in Liechtenstein, lo stesso luogo dove hanno sede le società menzionate nelle dichiarazioni fiscali di Elkann. Anche Lapo e Ginevra presentano dichiarazioni integrative riguardanti gli anni fiscali 2019-2021, indicando disponibilità di redditi per il periodo dalla morte di Marella alla fine dell'anno.