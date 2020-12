4









Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, Lapo Elkann è stato iscritto nel registro degli indagati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il reato è stato contestato dai carabinieri della compagnia di Santa Maria per il quantitativo di droga, dopo essere stato fermato al centro di Rapallo su una Ferrari. Il PM Silvia Saracino ha chiesto l'archiviazione, poiché "convinta che quella quantità, vista la storia personale del rampollo tormentato più famoso d’Italia, possa essere considerata a tutti gli effetti una quantità compatibile con un consumo personale". I FATTI - Si parla del 12 settembre scorso. Lapo è in vacanza in Liguria assiemea un amico. In quegli stessi giorni è stato ospite di studi televisivi e intervistato per l'iniziativa W L'Italia con Lapo. Il controllo della pattuglia è casuale e la reazione dei due è goffa. I carabinieri si fanno allora accompagnare all'alloggio di Elkann, all'Hotel Splendido di Portofino. Camera perquisita in piena notte e il pm opta per una denuncia a piede libero. Sul caso adesso c'è una richiesta di archiviazione.