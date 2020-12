Una "pantomima ad personam", così l'ha definito Il Fatto Quotidiano l'esame farsa di Luis Suarez. Da una parte, l'Università per stranieri di Perugia, rea di aver velocizzato "al massimo il conseguimento dell'attestato" e di aver corrisposto "supinamente ai desiderata della Juventus"; dall'altra, ecco l'entourage bianconero da cui è partito l'input per effettuare nel capoluogo umbro il test di lingua italiana. Come sappiamo, necessario a tesserare l'attaccante uruguaiano in quel momento in trattativa per passare dal Barcellona alla Juventus, già a corto di posti disponibili per gli extracomunitari.