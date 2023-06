Un grande avversario. E una perdita importante per lo scenario politico e imprenditoriale italiano. Come ricorda Repubblica,invidiava lae la, "pur dialogando a lungo con la prima e battendo non poche volte la seconda". Nel giorno del suo addio, il quotidiano racconta quel complesso "di strana inferiorità" che aveva nei confronti della royal family italiana, ossia gli Agnelli. In particolare, la devozione verso l'Avvocato era sincera. E importante.Eppure, tra i due non iniziò immediatamente con una simpatia reciproca. L'Avvocato Agnelli, quando SB scese nell'arena politica, mal profetizzò: "Prenderà il tre per cento". E invece Berlusconi vinse. Vinse come ha fatto diverse volte con il Milan, in quella finale di Champions di Manchester, nel 2003. Vinse come prima ancora, negli anni Novanta in cui rossoneri e bianconeri si divisero praticamente il decennio. Vinse come ha fatto anche nell'ultimo anno da presidente, stavolta del Monza. Andata e ritorno: Juventus battuta. Con una promessa poco prima delle sfide: "Ragazzi – disse ai giocatori – se battere la Juve, il Milan o una di queste grandi squadre, vi faccio arrivare un pullman di troie". L'ultima volta a Torino fu nel 2019, per sostenere Alberto Cirio alle elezioni Regionali. "Sempre meraviglioso venire a Torino - raccontò -, la città dei portici, ideale per incontrare le belle ragazze che vi passeggiano. Ma io non ho più l’età".