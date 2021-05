7









Il rigore ha cambiato tutto: Fiorentina-Napoli segna un passo in avanti pesantissimo, quasi fondamentale, per la corsa Champions League. Ed è arrivato anche grazie a un discusso penalty concesso agli azzurri su trattenuta di Milenkovic su Rrahmani.



Ecco, il fallo c'era: il tocco è netto e dopo essere andato al Var, l'arbitro Abisso ha concesso il tiro dagli undici metri.



Sui social è montata la rabbia dei tifosi juventini: non per il fallo in sé, ma per la differenza di trattamento subita dalla stessa Juventus. L'irregolarità di Milenkovic ricorda infatti la trattenuta su De Ligt in Benevento-Juve.



Ecco i commenti apparsi sui social.