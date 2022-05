Come racconta La Gazzetta dello Sport, Arthur "sfoggia la solita mini-regia, tre tocchi per un metro di gioco", e sfigura al cospetto di Miretti che a diciott’anni gioca tutto di prima ed è già un bel regista potenziale: non dategli responsabilità eccessive e crescerà, già oggi è più utile del brasiliano con il quale, in coppia, non può stare.