Duro attacco ada parte di, che a Tiki Taka, si è scagliato contro il giocatore juventino, reo a suo modo di accentuare troppo i contatti: "L’arbitro stava aspettando solo quello", riferendosi al fallo di Milenkovic costato il rosso al servo. "L’arbitro ha distribuito allo stesso modo i cartellini alla Fiorentina e la Juventus? A Chiesa non gli fischiano mai fallo perché ha rotto i cog***i e sta sempre per terra, come i soliti noti". Altre polemiche, dunque, dopo il video apparso sul profilo TikTok della Fiorentina (poi rimosso) che accusava il giocatore bianconero di essere un tuffatore, con tanto di telecronaca e citazione a Tania Cagnotto.