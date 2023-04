Sarà sempre. Ma poi sarà anche Inter-Juve. Sembra una banalità, quella ripetuta da Massimiliano Allegri, ma ha un peso specifico: la squadra bianconera deve mettersi nelle condizioni di avere un vantaggio da gestire al ritorno, quando San Siro sarà infuocato.Alla base, l'assoluta necessità delle due squadre di strappare una competizione non più minore. Che potrebbe salvare, eccome, percorsi in questo momento lontani, ma in passato ben intrecciati nei momenti di up e nei momenti di down.E come se la giocherà, Max? Ancora qualche dubbio in difesa, dove Alex Sandro non sarà titolare. In attacco scelta fatta: tocca a Vlahovic tornare al gol su azione, che manca dal match con il Nantes.