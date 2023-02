L'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha rilasciato delle dichiarazioni durante la conferenza stampa, dove ha commentato anche le operazioni di mercato effettuate dal Chelsea in queste ultime sessioni.'Non dirò niente senza il mio avvocato. Non capisco questa parte del business, è un gran numero. Sono tutti giocatori davvero bravi, quindi congratulazioni. Non capisco come sia possibile, ma non sta a me spiegarlo'.