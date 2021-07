L'ex direttore sportivo del Brescia e del Genoaha parlato in diretta a Sky Sport 24 della trattativa che potrebbe portare Manuel Locatelli dal Sassuolo alla Juventus:ha detto più volte '' all’Arsenal perché vuole andare alla. E la stessa Juve lo sa che lui predilige i bianconeri. Sarebbe ottimo se un giocatore come lui rimanesse in italia. Alla Juventus andrebbe a migliorare il reparto di centrocampo che è da anni in grande difficoltà. Io qualche anno fa avevo provato a portarlo al Genoa, ma non riuscii a portare a termine l'operazione".