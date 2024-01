Samardzic, le parole di Balzaretti

Federicodirettore sportivo dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN riguardo il futuro di Lazar Samardzic e Perez. Il centrocampista è un obiettivo della Juventus, per giugno ma anche per gennaio se ci saranno le condizioni."Ci concentriamo sul campo ed entrambi partiranno dal primo minuto. Né il mister, né il club regalano niente. Lazar è titolare perché ha fatto una settimana importante e ci aspettiamo grandi cose da lui". Il centrocampista serbo era diverse partite che non veniva schierato da Cioffi.