Hugo Viana, giovane direttore sportivo dello Sporting Lisbona, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport alla vigilia del match contro la Juve in Europa League."La Juve è una squadra con molta esperienza internazionale, molta di più rispetto a quanta ne abbiamo fatta noi negli ultimi anni. Un’ottima squadra, con campioni del mondo, vice-campioni del mondo, nazionali brasiliani, serbi, polacchi, colombiani e naturalmente italiani"."Ce lo dicevano anche prima del turno precedente contro l’Arsenal eppure ora siamo noi a giocarci un posto in semifinale. Avremo le nostre opportunità nell’arco delle due partite: i “leões” saranno all’altezza. Punti di forza? Beh, innanzitutto il tecnico Amorim, il miglior allenatore che lavora in Portogallo. Farà una grande carriera".Quando subisci tre gol in 90’ non va mai bene anche se ne fai quattro"."Due ottimi elementi. A volte nel calcio l’estro e la fantasia valgono almeno, se non più, della potenza... ».SU VLAHOVIC - "Dico solo una cosa: quando un attaccante entra nel secondo tempo e segna la doppietta decisiva al Montenegro, parlo di due settimane fa, siamo sicuri che sia in crisi?"