Intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io lo Sport, l'attuale ds dell'Udinese Pierpaolo Marino ha detto la sua sulla situazione di Paulo Dybala e sulle trattative per il rinnovo con la Juve. Ecco il suo commento: "Mettere mano sui problemi degli altri non è facile, io però conosco molto bene Paulo perché l'ho trattato per l'Atalanta quando era un ragazzino e giocava in Serie B in Argentina, quando ci ritroviamo c'è un cordiale rapporto. Se si mettono a tavolino e chiariscono alcuni aspetti della vicenda che io non conosco potranno trovare l'accordo. Fermo restando che la Juventus deve fare una politica di rigore che mi pare stia applicando per risanare i conti che sono molto complicati".