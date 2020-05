Tony D'Amico ds del Verona, ha parlato del futuro di Kumbulla a Sky Sport: "E' un ragazzo forte, pensiamo costi più di 25 milioni. Ha giocato uno strepitoso campionato, è attenzionato dai top club europei. Avrà tante richieste, già le ha oggi, ma è presto per parlare di cifre. Non è detto che vada via, c'è ancora tempo". Anche la Juve ha messo gli occhi sul difensore di 20 anni esploso in questa stagione con Juric in panchina



SU JURIC - "Ci sono grandi attenzioni, per lui parlano i risultati. E' fondamentale, vogliamo tenerlo con noi e portare avanti quanto iniziato l'anno scorso. La nostra forza è il rapporto molto sincero che c'è con lui, abbiamo buone possibilità per crescere e migliorarci".