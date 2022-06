Le parole di Renzo Castagnini, direttore sportivo del Palermo, sull'attaccante di proprietà della Juventus Matteo Brunori:



"Brunori? È esploso all'età giusta. L'anno scorso ha fatto solo tre gol perché lo utilizzavano da esterno. Baldini lo ha messo nelle condizioni di mettere in campo tutte le sue qualità. Brunori è pronto, per la Serie A serve consolidarsi magari un altro anno in B. Ha ancora 7-8 anni di carriera".