Il direttore sportivo del, Cenkha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Le sue parole:- "Dopo il liceo riuscii a vincere una borsa di studio alla Koç University, che collaborava con la famiglia Agnelli per gestire gli impianti della Fiat a Bursa. Proprio per questo decisi di studiare l’italiano, per andare a lavorare per il ministero degli affari esteri. Imparai la lingua grazie a un Erasmus a Siena, sentendo le canzoni dei Nomadi e leggendo la Gazzetta dello Sport".- "La partita più bella? Quando eliminammo la Juventus dalla Champions League sotto la neve. Quella partita la vincemmo grazie all’hotel. Quando i due capitani decisero di rinviare l’incontro io prenotai subito le stanze per tutta la squadra, i bianconeri invece dovettero aspettare ore allo stadio e quindi riposarono pochissimo".