Il direttore sportivo del Frosinone, Guido, ha svelato a Radio Sportiva alcune delle prossime mosse del club per completare l'organico a disposizione di Eusebio Di Francesco in vista dell'imminente inizio di Serie A. Focus su due obiettivi in attacco:della Juventus e Cheddira del Bari e prossimo a passare al Napoli.- "Sono arrivati Cerofolini dalla Fiorentina e Barrenechea dalla Juventus, piano piano cercheremo di soddisfare le esigenze dell'allenatore, della società e anche dei nostri tifosi che si sono abbonati in massa".- "Cheddira? Stiamo parlando, aspettiamo il Napoli. Poi speriamo di portrarlo qui da noi, ci puntiamo. Vediamo se ci sono le condizioni".- "Ci piace molto, ma non dipende solo da noi ovviamente, in questo caso c'è la Juve proprietaria del cartellino".