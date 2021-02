Mino Raiola ha fatto un'allusione nei giorni scorsi sul futuro di Erling Haaland, con quei "10 club al mondo che possono permettersi" di comprare il fortissimo centravanti norvegese. Dai canali ufficiali del Borussia Dortmund, attuale squadra di Haaland, arriva l'ironica replica di Michael Zorc, direttore sportivo giallonero: "Non credo che Erling andrà in tutti e dieci i club che se lo possono permettere. Le dichiarazioni di Raiola non mi preoccupano affatto. Noi siamo felici di avere qui il ragazzo, ha segnato tanto per noi ultimamente e continuiamo a programmare il nostro futuro insieme a lui".