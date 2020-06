Intervenuto in diretta Instagram con l'attrice Martina Colombari, il capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato della sua esperienza universitaria, che lo ha portato a laurearsi in Economia e Commercio. Ecco le sue parole: "Tesi di laurea? Sulla Juve era facile parlare. Sono cresciuto pensando che avrei fatto l'università, quando ho finito il liceo a 19 anni giocavo già in Serie B. Ho dato solo due esami per non fare il militare. Poi, a Torino avevo tanto tempo libero e ho detto perché giocare alla Palystation? La triennale l'ho fatta in fretta, in quattro anni, grazie a Elisa, la professoressa che mi ha aiutato nel piano di studi. Facevamo un incontro a inizio esame, poi un contatto con il professore durante il percorso di studi, poi un altro prima degli esami. Per quelli più difficili, ho preso ripetizioni da qualche ex studente o professore"