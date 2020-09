Il Manchester United continua a insistere per provare a portare in Inghilterra Jadon Sancho, ma i Red Devils sbattono ancora sul muro giallonero. Il Dortmund infatti ha rifiutato l'ultima offerta da 80 milioni di euro più 20 di bonus. Alla trattativa è interessata indirettamente anche la Juventus, che aveva individuato in Sancho uno dei possibili uomini immagine del futuro. Se il giocatore dovesse rimanere al Borussia, l'estate prossima Paratici potrebbe tentare l'assalto.