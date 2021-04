1









150 milioni di euro. Stando a quanto riporta la stampa tedesca, è questo il prezzo fissato dal Borussia Dortmund per Erling Haaland, che ieri, a distanza, ha vissuto una giornata intensissima. Il suo agente Mino Raiola, accompagnato dal padre del norvegese, si è recato in Spagna prima per effettuare un blitz a Barcellona, poi a Madrid, per parlare anche con il Real. Sul tavolo il futuro del classe 2000, ambito da tutta l’Europa e in passato accostato anche alla Juventus. Nel 2022 si attiverà la clausola rescissoria dal 75 milioni di euro, ma le grandi big d’Europa si stanno muovendo per anticipare il colpo di mercato, ma il prezzo è stellare: 150 milioni di euro.