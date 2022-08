Samp-Juve, questa sera alle 20.45, con tre punti importanti in palio. Ecco il momento delle squadre, raccontato dal sito ufficiale della Juventus:"La Sampdoria non segna da due partite di Serie A (considerando anche la scorsa stagione): i blucerchiati non registrano una striscia più lunga senza reti all'attivo nella competizione dal maggio 2016, in quelle che sono state le ultime tre panchine di Vincenzo Montella con i liguri.Considerando gli ultimi quattro campionati di Serie A – incluso quello attuale – e i primi due turni giocati nel torneo, la Sampdoria ha raccolto un punto (lo scorso anno alla seconda con il Sassuolo) in sette match disputati (6P).La Juventus ha vinto entrambe le prime due gare stagionali di Serie A in otto degli ultimi 12 campionati (l’ultimo nel 2019/20 con Sarri alla guida): in tutte le otto occasioni in cui ha centrato sei punti nei primi due turni, ha poi vinto lo Scudetto a fine anno.La Juventus ha schierato quattro giocatori nati dall’1/1/2000 in poi nel primo turno di campionato (Vlahovic, Rovella, Soulé e Miretti) - solo il Lecce ne conta di più nella prima giornata della Serie A 22/23 (sei).La Juventus è vicina ai 350 marcatori differenti in Serie A (attualmente a quota 349).Nella prima giornata di questo campionato solo il Napoli (sei) ha concesso meno conclusioni della Sampdoria (nove)".