Nelle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani due interviste. Ai microfoni di Tuttosport parla Fabio Capello: "Il doppio segreto di Sarri, ha una mentalità offensiva e in più si adatta ai giocatori che ha a disposizione". In taglio alto "Ahi Inter, Cavani dice no. Dopo Mertens e Werner sfuma un altro obiettivo". Taglio basso dedicato a Italia '90 trent'anni dopo con un'intervista a Schillaci: "Le notti magiche e i gol negli occhi". Il Corriere dello Sport apre con "La A spacca il calcio". Intervista esclusiva al presidente del Benevento Vigorito: "Pronto a tutto se ci fermano". Focus sulla semifinale di Coppa Italia tra Juve e Milan, con i rossoneri: "senza Ibra, Sarri punta sul tridente". Di spalla i conti della Roma che "peggiorano sempre di più" con la Juve interessata a Zaniolo e Pellegrini che potrebbe sfruttare la situazione in casa giallorossa.