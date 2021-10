Tempo al tempo: la sensazione, da un po', è proprio questa. Chestia crescendo e che il suo decollo sia previsto. Eppure l'attaccante italiano, qualche occasione, anche più di qualcuna, l'ha avuta e non l'ha saputa sfruttare. Non a pieno.L'ultima (non) chiamata è arrivata in Nazionale: senza Immobile e Belotti, il designato dell'attacco per tutti sarebbe stato lo juventino. In realtà Mancini, come Allegri, ha optato per il falso nove in assenza di quello vero. E con il Toro? Partito titolare, Kean si è fatto divorare dalla difesa granata. Risultato: fuori dopo 45 minuti.Come racconta Gazzetta, Allegri sta studiando un doppio ruolo per l'attaccante: oltre a quello di centravanti, il suo mestiere potrà essere anche quello di esterno mancino in un eventuale profilo a tre in fase offensiva. Tutto per iniziare a volare. E continuare a segnare.