Giuseppe Galderisi, ex di Juventus e Padova, ha parlato al Corriere Veneto della sfida tra le due squadre nei playoff di Serie C:



"La Juve Under 23? È un avversario che va affrontato con grande accortezza. Magari correrà di più, ma il Padova metterà in campo la qualità dell’organico nel suo complesso, prima ancora che il valore dei singoli. Da Graca sta dimostrando la sua crescita, poi credo che utilizzeranno i migliori che sono stati aggregati in prima squadra, come Akè e Miretti. E poi i due terzini, che spingono tantissimo".