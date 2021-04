Zoran Mirkovic, uno dei protagonisti della nostra serie Meteorite è un doppio ex della sfida in programma oggi al Gewiss Stadium. Così ha parlato Mirkovic al Corriere di Bergamo: "L’Atalanta è una buonissima squadra, mi piace perché gioca tutte le partite per vincere e le sfide fino a oggi disputate lo dimostrano. Pronostico? I nerazzurri hanno dimostrato di potersela giocare contro tutti e, soprattutto, di poter vincere contro chiunque, non solo contro la Juventus: la qualità per raggiungere l’obiettivo di tornare in Champions League è alla portata, ma anche per vincere la Coppa Italia. Poi certo, l’avversario d'affrontare è il club più importante del calcio italiano. Gasperini? Guida anche una grande squadra, perché di grande squadra si parla quando si tratta, ormai ad oggi, dell'Atalanta"