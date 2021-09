Aldo, doppio ex di Milan e Juve, ha parlato a Tuttosport: "Quanto è importante per la Juventus la vittoria di Malmoe? Molto. Alla Juve ci sono dei lavori in corso. Avere ritrovato la vittoria e la rete inviolata dopo i risultati negativi e le vicissitudini di Szczesny è molto importante, proprio per la spinta che può dare nella realizzazione del nuovo progetto. La convinzione nell’intraprendere una strada nuova ti viene molto più facilmente con i risultati. La Juve a Malmoe ha raddrizzato il timone e ora è pronta per affrontare il Milan e rimettere a posto il proprio campionato".- «Non credo che il Milan accuserà il colpo. Giocare a Liverpool è sempre difficile per il ritmo, l’intensità e per la spinta del pubblico. Avere ribaltato l’1-0 è stato comunque importante. Ad Anfield ci sta di perdere, ma il Milan ha confermato che può far gol a chiunque e rispetto alla Juve ha un’identità più definita. E sta ritrovando due ragazzi come Leao e Tonali sui quali aveva scommesso tanto e che finora non avevano ancora ripagato appieno quella fiducia».- «Mi ha colpito la differenza tra i primi e i secondi tempi, che in parte si è vista anche a Malmoe. Forse non ha ancora condizione atletica e atteggiamento mentale giusti».- «Il 4-4-2 con Locatelli e Bentancur in mezzo dà molta copertura e la squadra è più solida. Il prossimo passo credo che sarà Chiesa da punta, anche se non so se sarà già disponibile sabato. E’ un’idea che mi trova d’accordo e me lo sarei aspettato anche in Nazionale, ma Mancini non aveva tempo per provarlo. Oltre a saltare l’uomo Chiesa sa attaccare la profondità, ha tecnica per dialogare e al centro ha più possibilità di andare al tiro appena trova spazio».«Sì. Atipica, ma hanno velocità di gambe e di mente per dialogare. Possono fare bene, senza tralasciare Morata e nemmeno Kean: da lui mi aspetto una crescita sotto profilo della presenza mentale in campo. Per il resto ha tutto. Però alla Juve devi fare quel salto».«Non credo. E in classifica per la Juve ci sarebbe comunque tutto lo spazio per recuperare. Però la Juventus è chiamata a riprendersi: dovrebbe dare continuità alla vittoria sul Malmoe, dando subito un segnale forte. Un passo falso rischierebbe di vanificare l’effetto positivo del successo in Svezia di cui parlavo prima».